Webac Holding AG passt die Prognose zum Konzernergebnis vor Steuern und Jahresüberschuss der AG für das Geschäftsjahr 2019 an DGAP-Ad-hoc: Webac Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Webac Holding AG passt die Prognose zum Konzernergebnis vor Steuern und Jahresüberschuss der AG für das Geschäftsjahr 2019 an 17.12.2019 / 17:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Webac Holding AG passt die Prognose zum Konzernergebnis vor Steuern und Jahresüberschuss der AG für das Geschäftsjahr 2019 an München, 17.12.2019 Im Rahmen der aktuellen Hochrechnungen zeigt sich, dass das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) und der Jahresüberschuss der AG voraussichtlich niedriger ausfallen werden als bisher erwartet. Der Konzernumsatz wird leicht unter den Erwartungen bei rund 352 TEUR liegen (Vorjahr: 385 TEUR). Das EBT des Konzerns wird voraussichtlich zwischen -150 und -350 TEUR vor eventuellen Bewertungsveränderungen liegen statt wie bisher angenommen bei rd. 0 EUR. Der Jahresüberschuss der AG wird aufgrund von höheren Aufwendungen für Jahresabschluss-, Rechts- und Beratungsleistungen sowie niedrigeren Erträgen aus der Ergebnisübernahme voraussichtlich zwischen -300 und -400 TEUR liegen statt wie bisher angenommen bei rd. 0 EUR. Der Vorstand Kontakt: Michael Jürgensen Vorstand Webac Holding AG Tel.: +49 (0) 2251 - 777 765 info@webac-ag.com 17.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Webac Holding AG Rosenheimer Str. 12 81669 München Deutschland Telefon: +49 (02251) 129130 Fax: +49 (02251) 129128 E-Mail: info@webac-ag.com Internet: www.webac-ag.com ISIN: DE0008103102 WKN: 810310 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 938537 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 938537 17.12.2019 CET/CEST ISIN DE0008103102 AXC0238 2019-12-17/17:15