von Peer Leugermann, Euro am SonntagDen kleinen Kursrutsch der vergangenen Tage kann der Zulieferer laubholzbasierter Verkleidungen für Autos und Nutzfahrzeuge dennoch nicht nachvollziehen. "Die Rahmenbedingungen waren noch nie so gut. Wir haben das vollste Orderbuch der Firmengeschichte", sagt Büscher. So verbreitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...