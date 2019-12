Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta028/17.12.2019/17:20) - Auf der heute stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Cannabis AG (ISIN DE000A0BVVK7) haben die Aktionäre alle Tagesordnungspunkte mit breiter Zustimmung beschlossen. Dazu zählten neben der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von insgesamt bis zu EUR 4.536.687,00 vor allem der Beschluss über die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu EUR 900.000,00 auf bis zu EUR 9.973.375,00 sowie die Aufsichtsratswahlen.



Mit vollständiger Zustimmung wurden die Herren Matthias Winkler, selbstständiger Berater, Hamburg; Marco Schulze, Bankkaufmann, Salzwedel; und Christian Werner, Vorstand, Salzkotten; in den Aufsichtsrat gewählt. Auf der direkt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Winkler einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutsche Cannabis AG gewählt. Als sein Stellvertreter fungiert ab sofort Herr Schulze.



Damit hat die Deutsche Cannabis AG die Aufarbeitung der zurückliegenden Geschäftsjahre vollends abgeschlossen und kann nun, ausgestattet mit neuem Genehmigten Kapital und der geplanten Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, ihren Expansionskurs gezielt fortsetzen.



