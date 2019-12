ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus und neuen Rekordständen zum Wochenauftakt hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag eine Pause eingelegt. In vielen Fällen nahmen Anleger Gewinne mit. Die Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China seien eingepreist, hieß es am Markt.

Derweil baute der britische Premierminister Boris Johnson wieder die Drohkulisse eines harten Brexit auf. Nach Angaben aus Regierungskreisen will Johnson eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase über 2020 hinaus per Gesetz ausschließen.

Der SMI schloss kaum verändert bei 10.539 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 55,98 (zuvor: 50,11) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI vor allem von der schwergewichteten Nestle-Aktie. Sie wurde von der Umsatzwarnung des britisch-niederländischen Konkurrenten Unilever mit nach unten gezogen und verlor 0,6 Prozent, hatte allerdings am Montag kräftig zugelegt.

Ein positives Analystenurteil stützte die Aktie des Duft- und Aromenherstellers Givaudan. Sie stieg um 0,6 Prozent nach der Hochstufung auf Buy von Neutral durch die UBS.

Roche sanken um 0,1 Prozent auf 303,75 Franken. Mit dem US-Regulierer FTC hat nun auch die letzte Kartellbehörde der Übernahme von Spark Therapeutics durch Roche zugestimmt, worauf beide Unternehmen den Abschluss der Transaktion meldeten. Das war aber so erwartet worden. Ein positiver Analystenkommentar half ebenfalls nicht. Jefferies hatte das Kursziel für die Roche-Aktie auf 345 von 330 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Jefferies hob ferner das Kursziel für Novartis auf 105 von 100 Franken an. Auch hier wurde die Einstufung Buy bestätigt. Novartis stiegen um 0,4 Prozent auf 91,87 Franken.

December 17, 2019 11:41 ET (16:41 GMT)

