Die sich zunehmend verstärkende Ungeduld eines steigenden Anteils der Weltbevölkerung mit dem Umgang natürlicher Ressourcen zeigte sich in diesem Jahr nicht nur bei den riesigen Waldbränden in Brasilien. Und wie die zähen und ziemlich erfolglosen Verhandlungen am Wochenende in Madrid zeigten, reicht streiken und verhandeln einfach nicht für substanzielle Fortschritte. Die umweltfreundlicheren Ansätze gehen aber auch von Unternehmen aus, deren Geschäftsmodell Lösungen für Umweltprobleme bietet. Und zu den weltweit führenden Konzernen auf diesem Gebiet gehört die französische Veolia Environment (FR0000124141).Veolia unterstützt Städte und Industriebetriebe in ihrem Umgang mit natürlichen Ressourcen und bietet Lösungen für die schonende und effiziente Nutzung von Wasser, Energie und Rohstoffen sowie bei Entsorgungsproblemen. Dies sind Lösungen, die konsequent auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft beruhen. Damit die Menschheit sich entwickeln kann, ohne die Umwelt zu zerstören, unterstützt Veolia Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen dabei, nachhaltig zu wirtschaften. Dazu entwickeln und verwirklichen wir innovative und kompetente Lösungen, die den Zugang zu Ressourcen verbessern, ihren Schutz und ihre Bewahrung gewährleisten, ihre Nutzung effizienter machen und im optimalen Fall ihre Erneuerung ermöglichen. Damit leistet Veolia einen Beitrag zur ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit weltweit.

