tick Trading Software AG: Rekordergebnis bestätigt / Dividendenvorschlag bei 1,61 je Aktie DGAP-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis tick Trading Software AG: Rekordergebnis bestätigt / Dividendenvorschlag bei 1,61 je Aktie 17.12.2019 / 18:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News tick Trading Software AG Düsseldorf, den 17.12.2019 tick Trading Software AG: Rekordergebnis bestätigt / Dividendenvorschlag bei 1,61 je Aktie Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) hat das Geschäftsjahr 2018/2019 (01.10.2018 - 30.09.2019) nach dem testierten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 1.655 TEUR (Vorjahr: 1.345 TEUR) abgeschlossen - und erzielt somit erneut wie im Vorjahr ein Rekordergebnis. Der kontinuierliche Fokus unseren Kunden die gewünschten Soft- und Hardware-Lösungen durch das modular erweiterbare Produktportfolio der tick-TS AG zu bieten, führte zu Erweiterungen des Geschäftes bei Bestandskunden. Auf diesem Zugewinn und dem Go-live neu hinzugewonnener Kunden in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres basiert die deutliche Steigerung des Ergebnisses. Insgesamt konnten so die Umsatzerlöse um 10% auf 6.709 TEUR (Vorjahr: 6.101 TEUR) gesteigert werden. Die Zusammenarbeit mit ihren sowohl langjährigen als auch neu hinzugekommenen Kunden und Banken möchte die tick Trading Software AG intensivieren und nach Möglichkeit weiter ausbauen. Eine Möglichkeit bietet hier die neue White Label Mobile Trading Application, welche sich an Vermögensverwalter, Asset-Manager und professionelle Händler im Bereich (Online-) Brokerage richtet und im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung die perfekte Unterstützung bei der Orderaufgabe, -überwachung und Portfoliosteuerung bietet. Diese App wird zukünftig unseren institutionellen Kunden für den Vertrieb zur Verfügung gestellt. Mit Ausblick auf die ordentliche Hauptversammlung am 03. April 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 1,61 EUR je Aktie nach der Anwendung des § 268 Abs. 8 HGB (Ausweis aktiver latenter Steuern) zur Abstimmung vor. Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 wird im Februar 2020 auf der Website der tick-TS AG unter https://www.tick-ts.de/de/zahlen-und-fakten.html veröffentlicht. Über die tick Trading Software AG Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner , Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen als Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. Pressekontakt: Gerd Goetz (Vorstand) ggoetz@tick-TS.de tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Tel: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 Die tick Trading Software AG ist an der Börse Düsseldorf notiert - ISIN DE000A0LA304. 17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de ISIN: DE000A0LA304 WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 938587 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 938587 17.12.2019 ISIN DE000A0LA304 AXC0260 2019-12-17/18:20