tick Trading Software AG: tick-TS Vorstandsmitglied Gerd Goetz mit neuem Vorstandskollegen: Matthias Hocke scheidet aus; Carsten Schölzki rückt auf DGAP-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Personalie tick Trading Software AG: tick-TS Vorstandsmitglied Gerd Goetz mit neuem Vorstandskollegen: Matthias Hocke scheidet aus; Carsten Schölzki rückt auf 17.12.2019 / 18:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News tick Trading Software AG Düsseldorf, den 17.12.2019 tick-TS Vorstandsmitglied Gerd Goetz mit neuem Vorstandskollegen: Matthias Hocke scheidet aus; Carsten Schölzki rückt auf Das designierte Vorstandsmitglied Carsten Schölzki (ad-Hoc-Meldung vom 12. Juni 2019) tritt zum 1. Januar 2020 in den Vorstand der tick-TS AG ein; der Mitgründer und bisherige Vorstand Matthias Hocke scheidet in bestem Einvernehmen zum 31. Dezember 2019 aus. 2002 hat Matthias Hocke die tick-TS AG zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Software-Visionär Oliver Wagner sowie mit der sino AG und Herrn Ingo Hillen gegründet. Damals ging es darum, die ebenfalls zusammen von Matthias Hocke mit Ingo Hillen gegründete sino AG | High End Brokerage von Softwarehäusern unabhängig zu machen. Sie ist bis heute ein großer Kunde. Die tick-TS hat sich inzwischen u.a. zum Anbieter einer international renommierten Trading-Plattform entwickelt und ist Partner von Banken, Brokern, Asset Managern und Vermögensverwaltern mit Umsatzerlösen von über sechs Millionen Euro. Matthias Hocke scheidet in bestem Einvernehmen zum 31. Dezember 2019 aus und wird auf der tick-TS Hauptversammlung am 3. April 2020 als Aufsichtsrat kandidieren. Hierzu soll der bestehende Aufsichtsrat von drei Mitgliedern um ein weiteres Mitglied erweitert werden. Auf Beschluss des amtierenden Aufsichtsrats wird der sehr erfahrene Manager und Team-Entwickler aus dem FinTech Umfeld Carsten Schölzki (u.a. Paypal, figo) an Stelle von Herrn Hocke in den Vorstand aufrücken - und zwar schon früher als zunächst vorgesehen zum 1. Januar 2020. Er hat aufgrund seiner technischen und sozialen Kompetenzen sehr schnell hohe Akzeptanz bei Kunden und Kollegen der tick-TS AG gefunden. tick-TS Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Simon Alexander Zeidler kommentiert: »Wir alle danken Matthias Hocke noch einmal ganz ausdrücklich für das persönliche Engagement und die außerordentliche Leistung, mit der er nach dem Tod von Alleinvorstand Oliver Wagner das Unternehmen geleitet und durch dessen schwerste Phase erfolgreich geführt hat. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft nicht völlig auf ihn verzichten müssen und wünschen ihm für seine weiteren Aktivitäten alles Gute. Dass wir mit Carsten Schölzki einen inspirierenden Manager gefunden haben, war uns von Anfang an klar. Wie dynamisch er mit den Projekten und Teams durchgestartet ist, hat uns schließlich überzeugt, dass es für Kunden, Unternehmen und Aktionären am vorteilhaftesten ist, den Vorstandswechsel kurzfristig zu vollziehen. Ich blicke optimistisch ins neue Jahr und wünsche allen Beteiligten gutes Gelingen!« Vorstand Gerd Goetz erklärt: »Trotz des forschen Tempos, das der tick-TS Zug vorlegt, ist Carsten Schölzki so gekonnt eingestiegen, dass wir das gute Gefühl haben, er sei schon lange an Bord. Auf die weitere Zusammenarbeit freue ich mich und bin überzeugt, dass es eine erfolgreiche Partnerschaft wird.« Matthias Hocke: »Ich bin hocherfreut, mein Vorstandsmandat in so gute Hände abgeben zu können. So fällt mir der Abschied etwas leichter und ich bin gerne jederzeit da, wenn ich etwas zum Erfolg des Unternehmens beisteuern kann, dessen fulminante Entwicklung ich stets mit großer Begeisterung begleitet habe. Ich danke allen, die geholfen haben, das möglich zu machen und wünsche auch zukünftig viel Erfolg.« Über die tick Trading Software AG Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner , Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen als Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. Pressekontakt: Gerd Goetz (Vorstand) ggoetz@tick-TS.de tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Tel: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 Die tick Trading Software AG ist an der Börse Düsseldorf notiert - ISIN DE000A0LA304. 17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Unternehmen: tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 781767-0
Fax: +49 (0)211 781767-29
E-Mail: info@tick-ts.de
Internet: www.tick-ts.de
ISIN: DE000A0LA304
WKN: A0LA30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart