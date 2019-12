Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, hat die Gründung seines globalen Innovationszentrums QNBeyond mit Sitz in Istanbul, Türkei, bekannt gegeben.Ziel von QNBeyond ist es, die Innovationsfähigkeiten des Konzerns, die sich auf die Zukunftssicherung des Bankgeschäfts mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung konzentrieren, weiter zu nutzen und auszubauen.Darüber hinaus zielt das neu gegründete Innovationszentrum darauf ab, Neugründungen und FinTech-Unternehmen als Beschleuniger und Inkubator zu fördern.Der Konzern hat QNBeyond in der Türkei eingeführt, da der Markt das größte Potenzial im gesamten Netzwerk von QNB zur Förderung von Innovationen aufweist. Mit ihrer lebendigen FinTech-Community hat die Türkei Zugang zu neuen Talentpools und verfügt über ein fortschrittliches Digitalisierungs- und Automatisierungssystem.Als Teil ihrer Innovationsstrategie ist die QNB Group bestrebt, das Bankgeschäft für die nächste Generation unserer Kunden und darüber hinaus zu verbessern. Dies wird sicherstellen, dass die Kunden weiterhin begeistert sind, die Reputation und der Markenwert gesteigert werden und die führende Position in den Märkten, in denen die Gruppe tätig ist, erhalten bleibt.Die Präsenz der QNB Group durch ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften erstreckt sich auf mehr als 31 Länder auf drei Kontinenten und bietet eine umfassende Palette fortschrittlicher Produkte und Dienstleistungen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter beträgt mehr als 29.000, die an 1.100 Standorten mit einem Geldautomatennetz von mehr als 4.300 Maschinen arbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055665/QNBeyond_Offices_Ista (https://mma.prnewswire.com/media/1055665/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_1.jpg)nbul_Turkey_1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1055665/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_1.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055666/QNBeyond_Offices_Ista (https://mma.prnewswire.com/media/1055666/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_2.jpg)nbul_Turkey_2.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1055666/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_2.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055667/QNBeyond_Offices_Ista (https://mma.prnewswire.com/media/1055667/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_3.jpg)nbul_Turkey_3.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1055667/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_3.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055668/QNBeyond_Offices_Ista (https://mma.prnewswire.com/media/1055668/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_4.jpg)nbul_Turkey_4.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1055668/QNBeyond_Offices_Istanbul_Turkey_4.jpg) Pressekontakt:Maha Mubarak+974-4497-5704pr@qnb.comOriginal-Content von: QNB Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133107/4472132