FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach unten. Nach dem Jahreshoch zum Wochenstart fehlte es an frischen Impulsen, die Aktien weiter nach oben zu treiben. Das Handelsvolumen geht mit dem nahenden Weihnachtsfest so langsam aus dem Markt. Am Freitag wird es an der Börse mit dem großen Verfalltermin am Terminmarkt nochmals spannend, ansonsten dürfte das Jahr für die meisten Anleger gelaufen sein. Es war ein extrem gutes Börsenjahr, der DAX liegt bisher 25 Prozent im Plus. Am Dienstag gab der Index um 0,9 Prozent auf 13.288 Punkte nach.

Analysten für SAP etwas vorsichtiger

Auf Grund fehlender Unternehmensmeldungen lieferten einmal mehr die Analysten die Impulse. Mit einem Abschlag von 3,3 Prozent stellte das DAX-Schwergewicht SAP den Verlierer im Index. Hier belastete eine Analyse aus dem Hause der Bank of America, die den Wert nur noch als "Underweight" einstuft. Nach den in 2019 erhöhten Zielen für die Marge und die Generierung von Liquidität rechnen die Analysten für 2020 damit, dass bei SAP der Fokus wieder stärker auf dem Wachstum liegen dürfte.

Die Kollegen von Goldman Sachs sind optimistisch für Rheinmetall (plus 3,1 Prozent) und sollen den Wert den Kunden zum Kauf empfohlen haben. Für die Aktie von Ceconomy ging es nach Zahlen um 7,1 Prozent nach unten. HSBC sieht die Hauptaufgabe von CEO Bernhard Dittmann darin, das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wiederherzustellen. Der im Mai bekannt gegebene Restrukturierungsplan habe erste positive Resultate vor allem in Deutschland gezeigt. Die Analysten von Bryan Garnier bemängeln, dass der freie Cashflow negativ sei und eine Dividende nicht in Sicht.

Überraschend fest präsentieren sich Corestate Capital nach einer Platzierung. Firmengründer Ralph Winter trennte sich von 3 Millionen Aktien, was 14,1 Prozent des Grundkapitals entspricht. Im Handel hieß es, die Stücke seien zu 30 Euro bei institutionellen Anlegern platziert worden. Mit plus 3,7 Prozent auf 33,40 Euro schloss die Aktie über dem Platzierungspreis, was ungewöhnlich ist.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 79,3 (Vortag: 71,2 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,98 (Vortag: 3,02) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.287,83 -0,89% +25,84% DAX-Future 13.304,00 -0,78% +25,96% XDAX 13.302,82 -0,73% +25,72% MDAX 28.298,07 +0,15% +31,08% TecDAX 3.060,98 -0,85% +24,93% SDAX 12.505,99 -0,71% +31,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,22 29 ===

