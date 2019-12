Wir hatten bereits mehrfach, zuletzt in unserem Beitrag am 26.11.2019, auf die explosive Lage beim Kaffeepreis hingewiesen. Vor allem lateinamerikanische Produzenten leiden seit Wochen unter einem Regenmangel. Die brasilianischen Lager sind fast leer, die Nachfrage weiterhin auf solidem Niveau. Die Nervosität steigt.Die extrem hohen Umsätze und die hohe Änderungsrate des Preises zeigen an, dass sich die Chance stark erhöht hat, dass der 2019 gebildete Boden beim Kaffeepreis ein Zyklustief war.Dabei wurde gleich eine Reihe starker statischer und dynamischer Widerstände durchbrochen. Neben der einjährigen Bodenbildung gehört auch der Bruch zweier langfristiger Abwärtstrendlinien dazu. Die Synchronität des Anstiegs des Preises und der Umsätze ist ein weiterer bestätigender Aspekt des Trendwechsels.

