Neue Brexit-Unsicherheiten, SAP-Aktie deutlich im Minus

Wie so häufig in den vergangenen Wochen wurde die Hoffnungen der DAX-Anleger auf einen Angriff auf das Allzeithoch bei 13.596 Punkten auch am heutigen Dienstag nicht erfüllt. Stattdessen fragen sich Marktteilnehmer, ob die Unsicherheiten in Sachen Brexit nach den Parlamentswahlen tatsächlich weniger geworden sind.

Das war heute los. Der britische Premierminister Boris Johnson und seine Tories haben die Wahlen unter anderem wegen ihres klaren Brexit-Kurses gewonnen. Nun wollen sie ihren Ankündigungen auch Taten folgen lassen. So soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 laufenden Brexit-Übergangsfrist gesetzlich ausgeschlossen werden. Dies würde bedeuten, dass die Verhandlungsführer möglicherweise zu wenig Zeit haben werden, um die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem geplanten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs Ende Januar 2020 zu regeln. Diese Aussicht brachte die DAX-Notierungen unter Druck.

