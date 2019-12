Nemetschek SE stärkt Kompetenzen und Marktposition im Segment Media & Entertainment DGAP-Ad-hoc: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss Nemetschek SE stärkt Kompetenzen und Marktposition im Segment Media & Entertainment 17.12.2019 / 20:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Nemetschek Group stärkt Kompetenzen und Marktposition im Segment Media & Entertainment - Nemetschek Tochter Maxon Computer GmbH vereinbart Zusammenschluss mit US-Unternehmen Red Giant LLC - Durch Fusion entsteht weltweit führender Softwareanbieter zur Erstellung digitaler Inhalte München, 17. Dezember 2019 - Der Softwarehersteller Nemetschek SE (ISIN 0006452907) gibt bekannt, dass sein 100%iges Tochterunternehmen Maxon Computer GmbH und die Gesellschafter der Red Giant LLC heute eine Vereinbarung über den Zusammenschluss von Maxon und Red Giant im Segment Media & Entertainment der Nemetschek Group unterzeichnet haben. Im Rahmen der Transaktion erwirbt Maxon das US-Unternehmen Red Giant durch die Kombination einer Barzahlung in Höhe von rund 70 Mio. Euro und der Gewährung von Anteilen an Maxon. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Nemetschek rund 85 % und die ehemaligen Eigentümer von Red Giant werden rund 15 % der Anteile an Maxon halten. Die Finanzierung erfolgt durch eigene liquide Mittel und über die Aufnahme eines Darlehens. Der Abschluss der Transaktion (Closing) wird für Januar 2020 erwartet. Durch die Fusion entsteht der weltweit führende Softwareanbieter zur Erstellung digitaler Inhalte. Red Giant mit Sitz in Portland, USA, ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit hoher Profitabilität, die über dem Durchschnitt der Nemetschek Group liegt. Für 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 21 Mio. Euro. Nemetschek erwartet daher im Segment Media & Entertainment signifikante Wachstums- und Technologiesynergien infolge eines besseren Markt- und Kundenzugangs sowie durch die Nutzung des weltweiten Vertriebs- und Reseller-Teams. Mit dem gemeinsamen Produktportfolio wird Maxon zudem das Abonnementgeschäft deutlich stärken. Kontakt: Stefanie Zimmermann VP Investor Relations & Corporate Communication NEMETSCHEK SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München P: +49 89 540459-250 M: +49 175 7211197 17.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 540459-0 Fax: +49 (0)89 540459-444 E-Mail: investorrelations@nemetschek.com Internet: www.nemetschek.com ISIN: DE0006452907 WKN: 645290 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 938591 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 938591 17.12.2019 CET/CEST ISIN DE0006452907 AXC0285 2019-12-17/20:34