FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nemetschek-Tochter Maxon Computer GmbH schließt sich mit dem US-Softwareanbieter Red Giant LLC zusammen. Maxon erwerbe Red Giant durch die Kombination einer Barzahlung in Höhe von rund 70 Millionen Euro und der Gewährung von Anteilen an Maxon, teilte Nemetschek am Dienstagabend mit. Nach dem Abschluss der Transaktion werde Nemetschek rund 85 Prozent an Maxon halten, auf die ehemaligen Eigentümer von Red Giant entfielen rund 15 Prozent.

Die Finanzierung erfolgt durch eigene liquide Mittel und über die Aufnahme eines Darlehens. Der Abschluss der Transaktion werde für Januar 2020 erwartet.

Die 100-prozentige Nemetschek-Tochter Maxon entwickelt nach Angaben auf der Unternehmenshomepage 3D-Modeling, Painting-, Animations- und Rendering-Lösungen für die Kreativbranche.

Red Giant mit Sitz in Portland, USA, verfüge über eine hohe Profitabilität, die über dem Durchschnitt der Nemetschek Group liege, so Nemetschek. Für 2019 rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 21 Millionen Euro.

Nemetschek erwartet nach eigenen Angaben daher im Segment Media & Entertainment signifikante Wachstums- und Technologiesynergien infolge eines besseren Markt- und Kundenzugangs sowie durch die Nutzung des weltweiten Vertriebs- und Reseller-Teams. Mit dem gemeinsamen Produktportfolio werde Maxon zudem das Abonnementgeschäft deutlich stärken.

December 17, 2019

