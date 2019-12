Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017) ist durch die Übernahme des Saatgut-Spezialisten Monsanto aus dem Jahr 2016 zum Weltmarktführer in der Agrochemie aufgestiegen und strebt weiteres Wachstum an, auch wenn der Konzern mit Schadensersatzprozessen übersät wird. Das Management rechnet für das Jahr 2022 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von rund 10 Euro je Aktie. Gemessen am aktuellen Kurs beläuft sich das erwartete KGV für das Jahr 2022 nur auf einen Wert von 6,9. Auch die Levermann-Analyse kommt mit einem hohen Punktescore zu einem Kaufurteil. Warum die KGV-Kennziffer irreführend ist und ob der Bayer-Konzern wirklich ein Kauf sein kann, das werden wir mit der folgenden Aktienanalyse darstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...