Andersen Global hat einen Kooperationsvertrag mit der führenden Kanzlei für Steuerrecht FCA in Niamey unterzeichnet. Damit ist die Kanzlei erstmals in Niger vertreten und beweist einmal mehr ihr Engagement beim Aufbau einer beispielhaften Praxis in Afrika.

Die Kanzlei wurde ursprünglich im Jahr 1958 als Boisson and Cesar gegründet, dann 1983 als Fiduciaire France Afrique (FFA), bis sie schließlich um den geschäftsführenden Partner Nouhou Tari und mehr als 40 Fachleute erweitert wurde. Die Kanzlei erbringt fachübergreifende Supportleistungen für Einrichtungen in Niger sowie im übrigen Afrika und hat mit Unternehmen, Banken und Finanzinstituten, Projekten und Entwicklungsprogrammen gearbeitet, die von einem oder mehreren Spendern oder Kreditgebern finanziert wurden, sowie mit internationalen Organisationen.

"In der Welt von heute genügt technische Expertise alleine nicht mehr, will man dem spezifischen Bedarf der Klienten gerecht werden. Daher engagieren wir uns dafür, unseren Klienten erstklassige Lösungen zu bieten sowie während sämtlicher Prozesse Transparenz zu wahren", sagte Nouhou. "Wir haben bereits eine Zusammenarbeit mit aktuellen Partnern bei den mit Andersen Global kooperierenden Kanzleien in Westafrika. Ich freue mich daher, mit ähnlich gesinnten Leuten zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bekräftigt unsere Werte und erlaubt uns gleichzeitig, unseren Klienten die Ressourcen und Serviceangebote einer weltweit tätigen Kanzlei bereitzustellen."

"Wir fühlen uns verpflichtet, nur mit den Allerbesten zusammenzuarbeiten. Nouhou und sein Team teilen unsere Werte in Bezug auf Führung und reibungslose Zusammenarbeit", sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Die Kanzlei ist die größte und beste in Niger, und Nouhou ist wohl einer der angesehensten Fachleute des Landes sowie einer von drei Vertretern aus dem privaten Sektor im nationalen Ausschuss für die Beilegung von Steuerstreitigkeiten. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit FCA in Niger."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 167 Standorten präsent.

