Microsoft Corp entscheidet sich für Aspect Workforce Management auf Azure für sein Kontaktzentrum mit 15.000 Beratern

Heute gibt Aspect die allgemeine Verfügbarkeit von Aspect Workforce Management v19 auf Microsoft Azure bekannt. Dies bedeutet einen entscheidenden Schritt im Produktfahrplan von Aspect hin zum Angebot seiner vollständigen Suite von Softwarelösungen für Cloud-Kontaktzentralen in einer cloudneutralen Umgebung. Unternehmen können so unternehmenstaugliche Software vor Ort oder in der Cloudumgebung ihrer Wahl einführen und nutzen.

"In der Zusammenarbeit mit Microsoft haben wir unsere WFM-Cloudentwicklung beschleunigt, um v19 vollständig in Microsoft Azure zu aktivieren", sagte Patrick Dennis, Präsident und CEO von Aspect. "Dies ist ein wichtiger Schritt innerhalb der Strategie von Aspect, Unternehmen zu befähigen, die Kontrolle über die Art der Bereitstellung von Anwendungen zu behalten. Indem wir Unternehmen eine größere Auswahl bieten und unsere erstklassige Software in einer cloud-neutralen Umgebung verfügbar machen, hoffen wir, eine bessere Partnerschaft mit Unternehmen wie Microsoft einzugehen, um die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zu erfüllen."

Microsoft ist bereits Nutzer von Aspect WFM und betreibt damit eine Kontaktzentrale mit mehreren Tausend Beratern in einer Azure-Umgebung.

"Wir hatten großen Erfolg bei der Nutzung von Aspect für die Optimierung des Arbeitskräftepotentials in unserer Kontaktzentrale", sagte Jeana Jorgensen, Geschäftsleiterin Cloud und KI bei Microsoft. "Wir freuen uns, dass Aspect seine Lösung für die Personaleinsatzplanung auf Microsoft Azure bereitstellt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die Lösung für unsere gemeinsamen Kunden voranzutreiben."

Weitere wichtige Verbesserungen bei WFM Cloud v19 sind:

Verbesserte Tools für Planung und Prognosen

Intra-Day-Tracking, Shift-Bidding, Shift-Trading in Echtzeit

Unbegrenzte "Was-wäre-wenn"-Szenarien

Integrierte mobile Anwendung für die Personaleinsatzplanung

Omnikanal-Kompetenz-Routing, -Suche, -Monitoring und -E-Mail-Neuzuordnung

Leistungsmanagement-Coaching und Gamifizierungs-Support

Verbesserung der Skalierbarkeit zur Unterstützung sehr großer Kontaktzentren mit über 5.000 Mitarbeitern

Weitere Informationen zum Aspect Workforce Management finden Sie unter: https://www.aspect.com

Über Aspect

Aspect hat die Mission, Kundenbindung zu vereinfachen und zu verbessern. Unsere Unternehmenssoftware wird jedes Jahr von Millionen von Mitarbeitern genutzt und unterstützt Milliarden von Verbraucherinteraktionen auf der ganzen Welt. Unsere branchenführenden Kontaktcenter- und Personaloptimierungsanwendungen helfen Unternehmen, die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und gleichzeitig außergewöhnliche Kundendiensterlebnisse zu bieten. Unsere flexiblen, hochskalierbaren Lösungen für Self-Service- und Live-Interaktionsmanagement sowie Personaloptimierung sind vor Ort oder in jeder gehosteten, privaten oder öffentlichen Cloud-Umgebung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter?www.aspect.com.

Die hierin erwähnten Produkt- und Servicenamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber darstellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191217005874/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Michael Harris, Aspect Software CMO

Tel: 602-586-5810

press.inquiry@aspect.com