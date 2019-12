Halle (ots) - In der juristischen Aufarbeitung des Bahnunfalls von Bülzig (Landkreis Wittenberg), bei dem 2016 zwei Techniker von einem ICE erfasst und getötet worden sind, zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Wenige Tage nach Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft hat eine Richterin im Zivilprozess, in dem es um Schmerzensgeld für eine Hinterbliebene geht, von einer eindeutigen Pflichtverletzung der Bahn gesprochen, sagte Opferanwalt Stefan Kersten der MZ. Demnach seien die Vorgesetzten für die Sicherung der Mitarbeiter verantwortlich gewesen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4472249