Peugeot kann mit FiatChrysler fusionieren, wie die zuständigen Behörden avisiert haben. Ob es 100 % stimmt ist noch offen. Ist irgendjemand besonders betroffen? Kaum! In der Rationalisierung der Fertigungen liegt der eigentliche Vorteil und größter Gewinner ist der größte Aktionär, nämlich die Agnelli-Holding Exor, die anschließend weitere Teile an den Markt abgeben wird. Exor ist deshalb immer noch ein Kauf und die interessanteste Wette darauf, was Agnelli-Enkel Elkann noch vorhat.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV