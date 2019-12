Medieninformation

Rotkreuz, 18. Dezember 2019

mobilezone Gruppe: Personelle Veränderungen in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der mobilezone holding ag hat per 1. Januar 2020 die folgenden Beförderungen beschlossen:

Wilke Stroman zum CEO Deutschland und Mitglied der Konzernleitung.

Roger Wassmer als bisheriges Mitglied der Konzernleitung und COO Schweiz & Österreich neu zum CEO Schweiz & Österreich.

Markus Bernhard, CEO von mobilezone:

«Ich freue mich sehr, mit Wilke Stroman, der vor 20 Jahren unsere Tochtergesellschaft Sparhandy in Köln gegründet hat, einen Unternehmer und E-Commerce Spezialisten als CEO Deutschland in unserem Konzernleitungs-Team zu haben. Diese Verstärkung unterstreicht die Bedeutung unserer Online-Aktivitäten. Wilke Stroman hat das Geschäft von Grund auf gelernt, kennt die Kundenbedürfnisse ausgezeichnet und hat trotz seines jungen Alters in den letzten 20 Jahren bewiesen, dass er innovative Geschäftsideen erfolgreich umsetzen kann. Ich bin überzeugt, dass er unser Geschäft in Deutschland mit seinem erfahrenen Team stärken und einen wichtigen Beitrag zu unserer Wachstumsstrategie leisten wird.»

«Roger Wassmer war in den letzten 3 Jahren als COO Schweiz bereits mein Stellvertreter für die Leitung des Schweizer Geschäftes. Er hat in den bald sechs Jahren Zugehörigkeit in der mobilezone Gruppe bewiesen, dass er alle Fähigkeiten besitzt, um die Leitung des Geschäfts als CEO Schweiz und Österreich zu übernehmen.»

Die Konzernleitung setzt sich somit ab dem 1. Januar 2020 wie folgt zusammen:

Markus Bernhard (1964), CEO Gruppe

Andreas Fecker (1972), CFO Gruppe

Wilke Stroman (1980), CEO Deutschland

Roger Wassmer (1973), CEO Schweiz & Österreich

Akin Erdem (1974), Chief Procurement Officer Gruppe

Veränderungen im Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat der mobilezone holding ag schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 8. April 2020 die Wahl von Michael Haubrich als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Urs T. Fischer, Verwaltungsratspräsident zeigt sich erfreut: «Michael Haubrich ergänzt den bestehenden mobilezone Verwaltungsrat ideal. Michael Haubrich hat tiefgreifende Retail-Erfahrung in Deutschland und eine hohe E-Commerce- und Finanzexpertise.»

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an rund 90 Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.