Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Unter dem untenstehenden Link finden Sie als Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag am 10. Januar 2020.

Einladung zur aoGV (PDF)

Kontaktperson:

bfw liegenschaften ag

Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin

Verwaltungsrat, Vertreter der Namenaktien Kategorie A und CEO ad interim

+41 79 833 41 86

christian.wunderlin@dienigma.ch

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.