FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.125 EURTZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.081 EURLDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.163 EURKB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.081 EURNWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.479 EUR0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.040 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EURD9W XFRA US2505651081 DESIGNER BRANDS A 0.224 EURLYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 0.031 EUR6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.122 EURDVL XFRA GB0031030819 ALLIANCE PHARMA LS-,01 0.006 EURHEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.255 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.024 EURSER1 XFRA CA71677J1012 PETROTAL CORP. 0.001 EURCJ8A XFRA CA14179V5036 CARGOJET INC. VAR VTG 0.159 EURR4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 0.197 EUR55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.403 EUR