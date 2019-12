Der Markt für IT-Services verändert sich mit großer Geschwindigkeit. Die digitale Transformation ist in vollem Gange. Ohne externe Beratungsdienstleister ist dieser dynamische Wandel nicht zu gestalten. Unternehmen aus allen Branchen müssen daher auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Die Ausgaben für externe Beratung werden also weiter steigen. IT-Dienstleister dürften daher auch in Zukunft eine gute Entwicklung nehmen. Das gilt auch für die Datagroup."Die Komplexität der IT-Strukturen steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...