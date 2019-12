Die britische Investmentbank HSBC hat Washtec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 57 Euro angehoben. Die Aktie des Waschanlagen-Herstellers habe sich von ihrem Jahrestief nach der Gewinnwarnung kräftig erholt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun gebe es auch wieder Optimismus für eine deutliche Gewinnerholung in den Jahren 2020 und 2021. Ergebnisse müssten aber folgen. Die Abstufung begründete Schramm mit dem inzwischen nur noch geringen Aufwärtspotenzial./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007507501