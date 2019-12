18.12.2019 - Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80) hat an die R+Versicherung 228 Wohneinheiten plus TGplätze auf einem 1,3 Hektar großen ehemaligen Industriegelände in Schorndorf als ForwardDeal erworben - Fertigstellung 2023. Der Erwerb durch die R+V Lebensversicherung AG dient dem weiteren Ausbau eines bundesweiten Wohnimmobilienportfolios in und im Umfeld von wirtschaftsstarken Regionen. Im Fokus steht dabei der Ankauf von schlüsselfertigen Neubauprojekten sowie großvolumigen Bestandswohnanlagen und -portfolios. Mit der Immobilienakquisition sowie dem laufenden Management des Portfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...