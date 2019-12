Afrikas Amazon ging vor über einem Jahr an die New Yorker Börse. Spitzenkurs damals rund 45 $, aktuell rund 5 $, also rund 90 % Verlust, aber: 5,5 Mio. aktive Kunden sind 2 Mio. mehr als vor einem Jahr, die 7 Mio. Bestellungen aufgaben, was rund 275 Mio. $ ausmacht. Leider steigt der Verlust ebenfalls und erreichte inzwischen 1 Mrd. $. Schwerpunkt ist Nigeria. Es steht also rasantes Wachstum gegen noch nicht erreichte Gewinne und worin liegt die Zukunft? Dass Afrika für dieses Geschäft Perspektiven bietet, ist unbestritten. Wann erreicht Jumia die Gewinnschwelle? Bei 5,50 $ lässt sich eine Wette überlegen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.