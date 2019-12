Die britische Investmentbank HSBC hat Talanx von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 39,50 auf 46,00 Euro angehoben. Mit der Kehrtwende in der Industrieversicherung liege Talanx im Plan, dürfte aber bis zu einer operativen Schaden/Kosten-Quote von 95 Prozent noch einen weiten Weg vor sich haben, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dividendenrendite liege zudem klar unter dem Sektordurchschnitt./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-12-18/08:23

ISIN: DE000TLX1005