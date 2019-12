Hamburg (ots) -Die expandierende Hotelmarke prizeotel unterzeichnet ein weiteresHaus in Nordrhein-Westfalen und zieht in das denkmalgeschützteGesundheitshaus ein. Gemeinsam mit dem prizeotel Münster-City und demprizeotel Düsseldorf-City, bildet das prizeotel Dortmund-City dasperfekte Trio im Westdeutschen Bundesland. Münster und Düsseldorfwerden bereits in 2021 ihre Türen für Geschäfts- und Städtereisendeöffnen. Dortmund zieht ein Jahr später, mit 153 stylischenDesignzimmern nach.Wie für die Marke bekannt, begrüßt das Design-Hotel seine Gäste auchin Dortmund wieder im individuellen und extravaganten Design vonStardesigner Karim Rashid. Ebenso zu erwarten ist die gewohntinnovative und technische Ausstattung (mit Mobile- und Self-Check-In,Smart-TV u.v.m.) sowie natürlich eine Top-Lage, direkt neben dembekannten Einkaufszentrum Thier-Galerie."Mit der Location in der Kuhstraße, konnten wir uns in Dortmundwieder eine großartige und einzigartige Lage sichern", berichtetMarco Nussbaum, Gründer und CEO von prizeotel, der Dortmundpersönlich mit seiner ersten Station als Hoteldirektor in 1997verbindet. "Die große Besonderheit dieses Projektes ist, dass uns vonden Eigentümern erstmalig das Vertrauen geschenkt wird, eineUmnutzung eines denkmalgeschützten Hauses vorzunehmen", ergänztNussbaum weiter. Gemeinsam mit einer Kita, Büros, Co-Working Spacesund einem Fitnessstudio, wird das prizeotel Dortmund-City demehemaligen Gesundheitshaus neues Leben einhauchen. Vor allem dieprizeotel Skybar, mit Blick über Dortmund verspricht ein echtesHighlight zu werden."Das Gesundheitshaus ist ein bedeutender Zeitzeuge der Architekturder 1950er Jahre. Es gibt kaum einen vergleichbaren Schatz in unseremLand", so Norbert Hermanns, Landmarken-Vorstand undHauptgesellschafter der "Das Neue Gesundheitshaus GmbH und Co. KG" ineiner Pressemitteilung der Landmarken AG. "Mit prizeotel haben wireinen Betreiber gefunden, der unsere Werte teilt und mit seinemcoolen Design-Hotel nicht nur Besucher anzieht, sondern auch dazubeiträgt, einen spannenden Ort für alle Dortmunder neu zu beleben",ergänzt Hermanns weiter.Die Dankbarkeit über die Partnerschaft sowie die Vorfreude auf dasspezielle Projekt steigt auch aufseiten von prizeotel. "Wir freuenuns sehr über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der LandmarkenAG sowie auf den Standort Dortmund in einer ikonischen Immobilie",berichtet prizeotel Geschäftsführer Connor Ryterski, der sich für dieVertragsverhandlungen verantwortlich zeigte. "Damit sind wir wiedereinen Schritt weiter bei der Verfolgung unserer Strategie,mittelfristig in den Kernmärkten Deutschlands vertreten zu sein, zudenen Dortmund als attraktive Ruhr-Metropole eindeutig zählt",ergänzt Ryterski weiter. Die junge, stark wachsende 2** Design-Hotelkette hat aktuell sechs Häuser im laufenden Betrieb und 14weitere in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz in derPipeline, die bis 2022 ihre stylischen Türen öffnen sollen.Als erster feststehender Mieter sowie gleichzeitig Mieter dessiebenstöckigen Hauptgebäudes, freute sich prizeotel diesenMeilenstein der Revitalisierung des Gesundheitshauses, zusammen mitProjektpartner Landmarken AG und prizeotel Star-Designer Karim Rashidaus New York, am gestrigen Dienstagabend in Dortmund bekanntzugebenund das Konzept der lebendigen Mixed-Use-Immobilie gemeinsamvorzustellen.Mehr Informationen auf www.prizeotel.com (http://www.prizeotel.com) Pressekontakt:Franziska MettenheimerT: +49 421 2222 307public-relations@prizeotel.comprizeotelEsplanade 41 | 20354 HamburgOriginal-Content von: prizeotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135506/4472286