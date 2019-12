Die Preisentwicklung zeigt in Deutschland weiter nach unten. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erzeugerpreise im November 0,7 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Das ist der stärkste Rückgang seit gut drei Jahren. Analysten hatten im Mittel ein etwas schwächeres Minus erwartet. Im Monatsvergleich stagnierten die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten.

Die Erzeugerpreise schlagen teilweise und zeitverzögert auf die allgemeinen Lebenshaltungskosten durch. An diesen Verbraucherpreisen richtet die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik aus. Wegen des schwachen Preisauftriebs im Euroraum und zur Stärkung der Konjunktur hat die EZB ihre Geldpolitik massiv gelockert, zuletzt im September./bgf/fba

