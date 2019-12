Die Neue Zahnradwerk Leipzig (NZWL) erreichte eine ansehnliche Umtauschquote, Euroboden ist wie gewohnt auf Expansionskurs und die erste ERWE-Anleihe soll noch in diesem Jahr in den Börsenhandel starten. ERWE-Start noch 2019 Die erste Unternehmensanleihe der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000 A1X3WX 6) wird noch im laufenden Jahr in den Open Market der Deutschen Börse aufgenommen. Platziert wurden 12,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...