Die Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) meldete heute den Abschluss der Übernahme von Have Be Co. Ltd., dem in Seoul ansässigen, globalen Hautpflegeunternehmen hinter Dr. Jart+ und der Männerpflegemarke Do The Right Thing.

Dr. Jart+ wurde 2005 von ChinWook Lee in Seoul (Südkorea) gegründet und ist eine wachstumsstarke, globale Hautpflegemarke, die von richtungweisenden Innovationen getragen wird und eine Vielzahl an leistungsstarken Hautpflegemitteln anbietet. Mit einer einzigartigen Kombination aus dermatologischer Forschung und Kunst spricht Dr. Jart+ ganz im Sinne des Markennamens, der von "Doctor Joins Art" inspiriert ist ein breites Spektrum von Verbrauchern an und erfreut sich unter Millennials in Asien und den USA großer Beliebtheit.

Die Marke ist bekannt für ihre hochwertigen, trendigen Hautpflegekollektionen wie Cicapair und Ceramidin, und hat sich mit ihrer überragenden, schnell voranschreitenden Innovationspipeline und agilen Markteinführung einen Namen gemacht. Die Marke wird über mehrere Spezialkanäle, den Reiseeinzelhandel, unabhängige Geschäfte, hochwertige Kaufhäuser und E-Commerce-Sites in mehr als 35 Ländern weltweit vertrieben und bietet eine breite Palette hochwertiger Feuchtigkeitscremes, Masken, Reinigungsmittel und Seren, die aufgrund ihrer innovativen, bahnbrechenden Formulierungen hochgefragt sind.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+.

ELC-C

ELC-F

