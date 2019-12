18.12.2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen ein SB-Warenhaus in Trier (Rheinland-Pfalz) und einen Lebensmitteldiscounter in Herzebrock-Clarholz (Nordrhein-Westfalen) erworben. Die Jahresmiete für beide Immobilien beträgt rund EUR 2,0 Mio. Bei dem Objekt in Trier handelt es sich um das "Mosel-Einkaufs-Zentrum" in ausgezeichneter und langjährig etablierter Fachmarktlage. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 11.600 m² und ist an das SB-Warenhaus real,- (Metro) vermietet. Der Mietvertrag ist mit einer Triple-Net-Vereinbarung ...

