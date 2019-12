Nach dem zuletzt starken Lauf entschieden sich viele Anleger gestern dazu, die erreichten Gewinne in trockene Tücher zu bringen, und die europäischen Börsen büßten einen Teil ihrer Zuwächse wieder ein. Der EuroStoxx 50 schloss 0,7% schwächer, der CAC 40 , der am Vortag erstmals seit zwölf Jahren wieder die Marke von 6.000 Punkten geknackt hatte, gab 0,4% nach, der Dax schloss mit einem Minus von 0,9%, lediglich in London konnten sich die Märkte stabil halten, der FTSE 100 erzielte einen kleinen Zuwachs von 0,1%. Medienberichten zufolge will der britische Premierminister Boris Johnson eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit per Gesetz ausschließen, was ein neues No-Deal-Szenario Ende 2020 heraufbeschwören ...

