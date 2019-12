Atlantia bereitet Verkauf von einem Anteil an den Flughäfen in Rom vor, FT Die Beschattungsaffäre bei Credit Suisse weitet sich aus Kreise: Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler wollen Fusion ankündigen Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab warnt vor neuer Finanzkrise (Interview Welt) ACCENTRO Real Estate verkauft Wohnanlage im Umland Berlins an einen institutionellen Investor Airbus plant Restrukturierung von Rüstungs- und Raumfahrtsparte Commerzbank möchte Gebote für MBank bis Mitte Januar (HB) Die Märkte von Mediamarkt und Saturn sollen schrumpfen und überall soll ein Reparaturdienst einziehen (SZ) Evotec erweitert Service-Partnerschaft mit Sanofi Scout24 AG veräußert AutoScout24 für einen ...

