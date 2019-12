Progress-Werk Oberkirch AG: Weihnachtsspende von PWO geht in diesem Jahr an die AGJ-Wohnungslosenhilfe im Ortenaukreis DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Sonstiges Progress-Werk Oberkirch AG: Weihnachtsspende von PWO geht in diesem Jahr an die AGJ-Wohnungslosenhilfe im Ortenaukreis 18.12.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Oberkirch, 18. Dezember 2019 - PWO unterstützt in diesem Jahr eine gemeinnützige Organisation aus der Region mit ihrer Weihnachtsspende. 2.000 EUR gehen an die AGJ-Wohnungslosenhilfe im Ortenaukreis, Offenburg. Die Organisation bietet Wohnhilfen sowie vielfältige, auf den Einzelfall zugeschnittene ambulante Hilfen. Arbeitshilfen sollen zudem dazu beitragen, dass diese Menschen sinnstiftenden Tätigkeiten nachgehen und neues Selbstbewusstsein entwickeln können. Mit ihrer Weihnachtsspende beteiligt sich PWO an der aktuellen Aktion "Smartphones für wohnungslose Menschen". Ohne digitalen Zugang sind wohnungslose Menschen von Information und sozialen Kontakten ausgeschlossen. Die Spendenaktion soll dazu beitragen, Teilhabe zu ermöglichen. Ferner soll die PWO-Spende in lebenspraktische Hilfe wie bspw. die Finanzierung von Fahrkarten fließen, damit Wohnungslose das Umgangsrecht mit ihren Kindern wahrnehmen können. In der AGJ-Wohnungslosenhilfe engagieren sich zwanzig hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einige Ehrenamtliche. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Unternehmensprofil PWO PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in Leichtbauweise. Im Laufe der 100-jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem Fahren und zu höherer Reichweite bei. Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.300 Beschäftigte auf drei Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für höchste Liefertreue und Lieferqualität. 18.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-347 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@progress-werk.de Internet: www.progress-werk.de ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 938345 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 938345 18.12.2019 ISIN DE0006968001 AXC0057 2019-12-18/09:00