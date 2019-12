Die Namen der beiden Unternehmen, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte, kennt eigentlich kein Endverbraucher. Trotzdem kommt jeder von uns wahrscheinlich täglich mehrmals mit ihnen in Berührung. Genau diese Mischung macht Symrise (WKN: SYM999) und Chr. Hansen (WKN: A1CZWD) zu spannenden Aktien für mich. Schauen wir uns daher gemeinsam die Geschäftsmodelle und Kennzahlen der beiden Unternehmen an und betrachten abschließend die Bewertung der Aktien. Was stellt so ein Hidden Champion eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...