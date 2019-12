FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future setzt am Mittwoch im Verlauf seine Seitwärtsbewegung fort. Ein neuer Impuls könnte nach Einschätzung der DZ Bank am Vormittag von der Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindexes ausgehen. Nach dem Tief von 94,3 Indexpunkten im August, welches den niedrigsten Wert seit 2012 darstellte, kam es in den vergangenen drei Monaten zu einer leichten Erholung auf bis zu 95,0 Punkte im November.

Die DZ Bank erwartet eine Fortsetzung dieses Trends und somit einen leichten Anstieg auf 95,8 Punkte. Aufgrund der zuletzt erreichten Fortschritte im Handelskonflikt und des eindeutigen Wahlergebnisses in Großbritannien sind die geopolitischen Risiken zwar zurückgegangen, allerdings fehlen derzeit eindeutige Argumente für eine deutliche Aufhellung der wirtschaftlichen Situation sowohl im Euroraum als auch in Deutschland. Insofern wäre ein Anstieg der ifo-Geschäftserwartungen auf einen Indexwert von 93 oder mehr als Anzeichen für einen optimistischeren Start ins neue Jahr zu werten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 172,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,23 Prozent und das -tief bei 172,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.995 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 134,15 Prozent.

