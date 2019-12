Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Deutschen Post auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2020 dürfte ein starkes Jahr für die Aktien des Logistikkonzerns werden, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte dann Rekordgewinne verbuchen, da zum Beispiel das deutsche Brief- und Paketgeschäft die Trendwende erreicht haben sollte. Zudem könnte die globale Expresssparte weiter deutlich wachsen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-12-18/09:04

ISIN: DE0005552004