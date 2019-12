Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch die Gewinne der Vortage verdaut. Zum einen ebbt die Euphorie um das zwischen den USA und China gefundene sogenannte "Phase-1-Abkommen" zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten etwas ab, zum anderen warten die Marktakteure weiter auf die Details dazu. Gleichzeitig kam aber etwas Rückenwind von der Wall Street, wo die Indizes erneut Rekordniveaus markierten - auch nachdem neue Konjunkturdaten aus den USA durchweg gut ausgefallen waren.

Aus Japan wurden unterdessen erneut sinkende Importe und Exporte gemeldet. Dabei fiel das Minus bei den Exporten im November aber zumindest nicht so stark aus, wie Ökonomen befürchtet hatten. Es war bereits der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigen Exporten, wofür vor allem das Geschäft mit den USA als Ursache genannt wird.

Der japanische Aktienindex Nikkei-225 ging 0,6 Prozent leichter aus dem Tag mit 23.934 Punkten. Marktteilnehmer sprachen auch von Richtungssuche, nachdem der Index gerade erst ein Vierzehnmonatshoch erreicht hatte. An den anderen Börsen fielen die Verluste kleiner aus, während Sydney mit einem kleinen Anstieg um 0,1 Prozent den Handelstag beendete.

In China stützte eine kleine Zinssenkung die Stimmung etwas. Die Notenbank hat den Zins für 14-tägige Refinanzierungsgeschäfte um 5 Basispunkte gesenkt und zudem dem Geldmarkt mehr Liquidität zugeführt. Marktteilnehmern zufolge signalisierte sie damit, dass sie zur Stützung der Konjunktur weiter im Lockerungsmodus ist. Am Devisenmarkt zeigte sich der Yuan zuletzt zum Dollar etwas nachgebend.

Samsung von Personalie leicht belastet

In Seoul fiel der Kurs des Schwergewichts Samsung Electronics nach dem kräftigen Plus am Dienstag um 0,7 Prozent auf 56.300 Won. Als Belastungsfaktor führten Händler an, dass der Chairman des Elektronikriesen wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt worden ist. Lee Sang-hoon war Finanzvorstand, ehe er vor zwei Jahren auf den Posten des Chairman wechselte. Neben ihm wurden 24 derzeitige und ehemalige Samsung-Vertreter und andere an dem Fall Beteiligte wegen ähnlicher Vorwürfe schuldig gesprochen. Samsung kann gegen die Urteile Berufung einlegen. Stützend für die Kursfindung dürfte dagegen gewirkt haben, dass Nomura das Kursziel für die Aktie auf 67.000 von 54.700 Won erhöht hatte und die Akte weiter zum Kauf empfahl.

Hitachi gingen in Tokio über 3 Prozent fester aus dem Tag und Fujifilm 0,8 Prozent leichter. Hitachi gibt für umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Euro ihr Medizingerätegeschäft an Fujifilm Holdings ab.

In Sydney profitierten Ioneer von einem Vertrag über fünf Jahre mit der chinesischen Dalian Jinma Boron Technology zur Lieferung von Borsäure. Marktexperten zufolge ist das Geschäft größer ausgefallen als erwartet. Der Kurs der Ioneer-Aktie legte um 5,3 Prozent zu. Oil Search verbesserten sich um 3,3 Prozent, nachdem die Schätzung für den Ölvorrat bei einem Förderprojekt in Alaska erhöht worden war.

Am Ölmarkt geht es leicht nach unten mit den Preisen. Sie waren am Vortag zunächst kräftig gestiegen, unterstützt durch die guten US-Konjunkturdaten, ehe spät am Tag US-Lagerbestandsdaten erneut einen Anstieg zeigten und die Preise wieder etwas sanken. Zuletzt kostete Brentöl in Asien mit 65,70 Dollar 40 Cent weniger je Barrel als am Vortag.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.851,40 +0,06% +21,34% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.934,43 -0,55% +20,24% 07:00 Kospi (Seoul) 2.194,76 -0,04% +7,53% 07:00 Schanghai-Comp. 3.017,04 -0,18% +20,98% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.812,41 -0,11% +7,63% 09:00 Taiex (Taiwan) 12.122,45 +0,21% +24,62% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.211,74 +0,34% +4,30% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.582,26 +0,34% -6,72% 10:00 BSE (Mumbai) 41.470,18 +0,29% +14,39% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:29 % YTD EUR/USD 1,1137 -0,1% 1,1153 1,1143 -2,9% EUR/JPY 121,90 -0,2% 122,14 122,11 -3,1% EUR/GBP 0,8493 -0,0% 0,8493 0,8402 -5,6% GBP/USD 1,3114 -0,1% 1,3131 1,3260 +2,9% USD/JPY 109,47 -0,0% 109,51 109,58 -0,2% USD/KRW 1168,40 +0,5% 1162,91 1165,53 +4,9% USD/CNY 7,0053 +0,1% 6,9972 7,0017 +1,8% USD/CNH 7,0037 +0,1% 6,9976 6,9987 +1,9% USD/HKD 7,7882 +0,0% 7,7879 7,7904 -0,6% AUD/USD 0,6845 -0,0% 0,6848 0,6859 -2,8% NZD/USD 0,6564 -0,1% 0,6569 0,6593 -2,2% Bitcoin BTC/USD 6.578,76 +0,0% 6.575,76 6.861,26 +76,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,45 60,94 -0,8% -0,49 +24,6% Brent/ICE 65,69 66,10 -0,6% -0,41 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.477,22 1.476,20 +0,1% +1,02 +15,2% Silber (Spot) 17,05 17,05 0% 0 +10,0% Platin (Spot) 929,75 928,10 +0,2% +1,65 +16,7% Kupfer-Future 2,79 2,81 -0,7% -0,02 +5,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2019 02:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.