Traden Sie wie ein Profi - mit unserem kostenlosen Trading Desk: https://bit.ly/2YPMHX4 Ende Dezember, Zeit für ein Fazit: Bei welchen DAX-Werten bestand in diesem Jahr Grund zur Freude? Und welche Werte stehen am Ende des Börsenjahres als Verlierer da? Unsere kleine "Siegerehrung" mit Einschätzungen von Jürgen Dietrich, Aktienhändler an der Börse Stuttgart.