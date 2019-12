Im Sommer vermeldete der wichtige Nickel-Produzent Indonesien einen Ausfuhrstopp für unverarbeitetes Nickel. In Folge legte der Nickel-Preis deutlich zu. In der aktuellen Prognose für 2020 hat die Royal Bank of Canada ihren Ausblick für Nickel angehoben. Statt wie bisher bei 6 Dollar könnte der Nickelpreis im kommenden Jahr im Mittel bei 6,36 Dollar liegen. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...