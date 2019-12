Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar leicht schwächer tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1139 Dollar nach 1,1162 USD beim Richtkurs vom Dienstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1147 Dollar notiert.Zur Wochenmitte steht mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste wirtschaftliche Frühindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Analysten rechnen ...

