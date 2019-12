Es ist gewiss der Traum vieler Einkommensinvestoren, möglichst hohe Einkünfte aus ihren Dividenden zu erzielen. So mancher schielt vielleicht sogar darauf, einen Teil oder sogar den ganzen Lebensunterhalt aus den eintrudelnden Ausschüttungen zu bestreiten. Gewiss ein ambitioniertes Ziel, das einiges an Einsatz erfordert. 2.500 Euro an monatlicher Dividende im Durchschnitt könnte eine interessante Messlatte sein, bei der man als Investor einen Großteil seiner Basislebenshaltungskosten von den Ausschüttungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...