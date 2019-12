Sanochemia Pharmazeutika stolpert in die Insolvenz: Die Wiener Spezialpharma-Schmiede hat danach wie zuvor angekündigt wegen bevorstehender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag beim zuständigen Handelsgericht in Wien gestellt. Heute außerdem in den News: DEAG übernimmt 75% an UK-Ticketing-Plattform Gigantic Holdings und Debütanleihe von ERWE Immobilien wird den Börsenhandel noch 2019 aufnehmen. ...

