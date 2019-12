FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechnologiekonzern Evotec vertieft seine Kooperation mit dem Pharmakonzern Sanofi. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, wird der französische Konzern in den kommenden zwei Jahren seine flüssigen Substanzen an Evotecs Standort in Toulouse transferieren.

Die Ausweitung der Servicepartnerschaft sei "ein wichtiger Fortschritt bei der Nutzung von Synergien und der Zentralisierung von Wirkstoffforschungsprozessen, mit dem eine höhere Effizienz erreicht und unsere Substanzverwaltungsexpertise mit den neuesten Dosierungstechnologien gesteigert werden kann", so Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec.

December 18, 2019

