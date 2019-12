Wien (www.aktiencheck.de) - FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) hat am Dienstag nachbörslich schwache, weit unter den Erwartungen liegende Q2-Zahlen berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Auf Grund einer gedämpften internationalen Nachfrage, Preisdruck und dem Verlust eines Großteils des Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN)-Geschäfts habe der Konzern zum zweiten Mal in Folge seine Ganzjahresprognose gekappt. ...

