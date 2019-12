Die US Börsen tendierten gestern per Saldo seitwärts. Nasdaq100 und S&P500 schafften es ein paar Punkte zuzulegen. Beim Dow Jones waren es immerhin 31 Zähler oder 0,1 Prozent. Nach den zahlreichen Entscheidungen in den vergangenen Tagen kehrt jetzt wieder Ruhe ein. Der Dax kam im gestrigen Handelsverlauf schon über100 Punkte zurück. Heute früh sind es noch mal rund 30 Zähler. Der Phase 1 Deal zwischen den USA und China ist besiegelt. Gerät jetzt Europa in den Fokus?

ISIN: DE0008469008

Den vollständigen Artikel lesen ...