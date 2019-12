Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Entgegen der Markterwartungen verharrte die Arbeitslosenquote mit 3,8% im Oktober in Großbritannien auf dem 45-Jahrestief, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem sei die Beschäftigung um 24.000 Stellen angestiegen, sodass sich die Sorgen bezüglich eines abschwächenden Arbeitsmarkts in Großbritannien vorübergehend wieder reduziert hätten. Doch während die überraschend guten Arbeitsmarktdaten gestern noch für ein wenig Entspannung bei den Mitgliedern des geldpolitischen Entscheidungskomitees (MPC) der Bank of England (BoE) gesorgt hätten, dürften die heutigen Inflationsdaten wohl eher das Gegenteil bewirken. ...

