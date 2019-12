Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6700 auf 7000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Konsumgüterkonzern könnte in drei Jahren die Trendwende geschafft haben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Voraussetzung für strategische Veränderungen seien aber Verbesserungen im operativen Geschäft. Derzeit erscheine das Risiko/Rendite-Profil der Aktien weiterhin attraktiv, wenngleich die Papiere deutlich schwanken könnten./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-12-18/10:17

ISIN: GB00B24CGK77