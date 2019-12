Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat für das am Donnerstag geplante Treffen des Koalitionsausschusses einen "Fahrplan" für die weiteren Gespräche über inhaltliche Veränderungen an der Regierungsarbeit angekündigt. "Das ist genau das, was wir morgen vereinbaren werden, einen Fahrplan, wie und wann wir die Gespräche führen, und wann wir sie auch zu einem Ergebnis führen können", sagte Esken im ZDF-"Morgenmagazin".

In dem Treffen am Donnerstagabend würden die Gespräche nicht mit konkreten Ergebnissen zu Ende geführt werden. "Aber wir werden auch sicher nicht nur Plätzchen essen", sagte die SPD-Vorsitzende. Nach Weihnachten werde es zu weiteren Gesprächen kommen. "im Januar wird sicher ein weiterer Koalitionsausschuss zusammentreten", erwartete Esken. Es müsse aber auch "im Hintergrund gesprochen werden, um dann dort zu Ergebnissen zu kommen".

