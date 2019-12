Pünktlich zum Ausbruch beim Kupferpreis hat Nevada Copper auf Pumpkin Hollow mit der kommerziellen Produktion begonnen. Es ist die erste neue Kupfermine in den USA seit mehr als 15 Jahren. Nun wird die Produktion hochgefahren, die zweite Mine hat man aber auch schon im Blick.

Kupferpreis bricht aus, Produktion startet!

Es war kein leichtes Jahr für Kupfer, doch zum Jahresende hin - mit der Teil-Einigung im Handelskrieg - ist auch das rote Metall zum Leben erwacht. Seit Anfang des Monats ging es schon um rund 5 Prozent hoch, mit Schwung wurde sogar die Marke von 6.100 Dollar je Tonne bzw. 2,80 Dollar je Pfund geknackt. In dieses wieder positive Umfeld hinein meldet Nevada Copper (0,30 CAD | 0,20 Euro; CA64128F1099) den Start der kommerziellen Kupferproduktion auf der Mine Pumpkin Hollow in Nevada. Damit hat man das selbst gesteckte Ziel erreicht, noch in diesem Jahr die Förderung aufzunehmen und eröffnet damit auch die erste Kupfermine in den USA seit mehr als 15 Jahren. Schon in den kommenden Wochen soll das erste Konzentrat verschifft werden, damit fließen auch die ersten Dollar in die Kasse der Kanadier. Einer der Abnehmer ist übrigens die deutsche Aurubis in Hamburg (mehr hier). Wie bei Minen üblich, läuft nun die sogenannte Ramp-Up-Phase, in der ...

